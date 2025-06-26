Правда всплыла наружу: сообщившая о нападении на отца дочь оказалась его убийцей
Сообщившая о нападении на отца дочь оказалась сама виновата в его смерти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Родственники вместе выпивали.
Дочь, обвинившая уличных бандитов в убийстве отца, сама оказалась виновной. Об этом 5-rv.ru сообщил источник.
Согласно полученным данным, в городе Дзержинске Нижегородской области 50-летняя женщина дома распивала алкогольные напитки в компании своего 74-летнего родителя. Позже между родственниками вспыхнула ссора, которая спровоцировала дочь на убийство отца.
Она схватила нож и нанесла им несколько ударов в область груди и живота. Полученные ранения оказались смертельными.
Затем женщина позвонила в полицию. Там она заявила о том, что на родственника напали неизвестные на улице. Но в ходе следствия стало понятно, что женщина врет.
Она признала вину. По факту смерти было возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-rv.ru писал о том, что задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова в Тульской области. По предварительным данным следствия, конфликт произошел из-за денежного долга в размере двух миллионов рублей.