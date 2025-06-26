«Не пройдет дня, чтобы я добра не сделал»: суд продлил домашний арест Хубутии

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Напавший с топором на бывшую возлюбленную бизнесмен остался недоволен таким решением и рассказал о своей помощи нуждающимся.

Тверской суд Москвы продлил домашний арест бывшему министру торговли Подмосковья, предпринимателю Михаилу Хубутии до 28 июля. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Хубутия проходит по делу о нападении на свою бывшую избранницу Юлию Ван.

Он обвиняется в преступлении средней тяжести. Как утверждает следователь, необходимо еще завершить ряд экспертиз по этому делу, а также назначить и провести медико-криминалистическую экспертизу. Срок предварительного следствия продлен также до 28 июля.

Сам же экс-министр и его адвокат были против продления домашнего ареста.

«Не пройдет дня, чтобы я добра не сделал. Каждое утро начинается с молитвы. Я оказываю помощь по воскресеньям нищим и бедным в храмах. Так как я сына потерял, поэтому я очень сильно помогаю детям, которые страдают от депрессии», — заявил Хубутия в суде.

Известно, что бизнесмен возместил Юлии Ван 500 тысяч рублей.

«В связи с тем, что лечение еще не завершено, Хубутия не полностью возместил ущерб», — сказал адвокат бизнесмена.

Конфликт между Хубутией и его бывшей избранницей произошел 24 апреля 2025 года. Во время ссоры бизнесмен нанес Ван удары обухом топора. В результате девушка получила закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей.

Хубутия сначала отвергал все обвинения, называя их «бредом собачьим». Однако 17 мая он добровольно явился к правоохранителям с повинной и признался в нападении на свою бывшую девушку в доме в Одинцовском городском округе.

В отношении экс-министра торговли возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, угрозе убийством и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о чем говорят травмы обвинившей экс-министра Хубутию в избиении.