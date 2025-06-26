Арендовал Венецию, а ее жителей сделал персоналом: почему все ждут свадьбу Безоса

На свадьбе Джеффа Безоса будет более 200 гостей

Фото: www.globallookpress.com/Manuele Mangiarotti

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Итальянцы, тем временем, протестуют против появления миллиардера в городе и грозятся перекрыть все каналы надувными крокодилами. Праздник на грани срыва. Что происходит?

Совсем скоро в Венеции пройдет одно из самых громких светских событий в этом году — свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и экс-журналиста Лорен Санчес.

Ради этого в итальянский город съедутся многие мировые звезды. Гуляния будут длиться три дня. Но не обошлось и без проблем: под давлением протестов молодоженам пришлось срочно перенести торжество из центра города, праздник оказался на грани срыва.

URA.RU рассказал, что известно на данный момент об этой роскошной свадьбе.

Как пройдет свадьба

Пара не раскрывает никаких подробностей, но СМИ выяснили, что мероприятие пройдет, предположительно, с 26 по 28 июня. Сначала будет празднование, на второй день — обмен клятвами, а на третий день планируется грандиозная вечеринка.

Еще в марте мэр Венеции Луиджи Бруньяро подтвердил, что свадьба миллиардера пройдет именно в этом городе. Уже на тот момент Безос забронировал роскошные гостиницы в городе, также был арендован весь флот водных такси для развоза гостей по каналам. Ожидается, эта свадьба принесет миллионы евро в бюджет Венеции. Бюджет самой свадьбы оценивается в 46–56 миллионов долларов.

Сами молодожены планировали приехать в город на яхте, которая стоит 500 миллионов долларов.

В прессе появилось несколько вариантов, где может пройти торжество. Это может быть Дворец дожей на площади Святого Марка, Арсенал, где теперь находится Военно-морской исторический музей, или же район Каннареджо, в котором кипит ночная жизнь Венеции.

Для обмена кольцами возлюбленные поедут на остров Сан-Джорджо-Маджоре, где находится одноименная базилика XVI века. Скорее всего, финальная вечеринка состоится в Арсенале.

Как сообщают таблоиды, невеста, скорее всего, появится в нарядах Dolce & Gabbana. Бренд подготовил для Лорен целых 27 образов.

Всего на свадьбу были приглашены около 200 гостей, среди которых будет, в том числе, семья президента США Дональда Трампа, актер Леонардо Ди Каприо, певицы Кэти Перри, Леди Гага и Барбара Стрейзанд, ведущая Опра Уинфри, инфлюенсер и бизнесвумен Ким Кардашьян, актеры Ева Лонгория, Роберт Паттинсон, Сьюки Уотерхаус, Джессика Альба, Сальма Хайек, модель Миранда Керр, Крис Рок, Деборра-Ли Фернесс, музыкант Мик Джаггер и многие другие. От бизнес-элиты ожидаются миллиардеры Илон Маск, Билл Гейтс и медиамагнат Барри Диллер. В числе приглашенных есть также галерист Дарья Жукова и ее супруг, миллиардер Ставрос Ниархос.

Кто такая Лорен Санчес

О Джеффе Безосе знают многие. Он является одним из самых влиятельных и богатых людей планеты, основателем и бывшиим главой Amazon, медиамагнатом, владельцем компании Blue Origin. Безос сделал Amazon глобальной империей электронной торговли, а позже сосредоточился на космосе, устойчивом развитии и медийных проектах.

Его состояние оценивается более чем в 210 миллиарда долларов. Он стабильно входит в тройку богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Однако о его избраннице знают далеко не все.

Лорен Венди Санчес появилась на свет в 1969 году в Альбукерке — родном городе Джеффа Безоса. По национальности она является мексиканкой. Во время учебы в колледже ей диагностировали дислексию.

Она стала известна в США в качестве корреспондента и ведущего новостных программ на разных телеканалах медиакорпорации Fox.

В 1999 году ее команда журналистов получила престижную премию «Эмми».

Иногда Лорен снимается в фильмах и сериал, где исполняет роли репортеров. В ее кинокопилке есть роли в «Бойцовском клубе», «Послезавтра», «Мы купили зоопарк», «Штурме Белого дома», «Третьим лишним 2».

В 2001 году у нее родился первый сын от игрока в американский футбол Тони Гонсалеса.

В 2005 году она вышла замуж за голливудского агента Патрика Уайтселла, позже у пары родились сын и дочь.

Знакомство с Безосом состоялось в декабре 2016 года, когда Лорен была в браке с Патриком. Они встретились на праздничном вечере в связи с выходом фильма «Манчестер у моря». Хозяевами праздника были Джефф Безос и актер Мэтт Деймон, выступивший в качестве продюсера картины.

Патрик Уайтселл сотрудничал с Безосом, помогая подбирать актеров для телевизионных и кинематографических проектов Amazon.

В 2019 году стало известно о романе миллиардера с журналисткой. В это же время миллиардер развелся с писательницей Маккензи Скотт, с которой был вместе 25 лет и растил четырех детей.

Издание The National Enquirer тогда опубликовало личную переписку Безоса и Санчес, которую влюбленные вели еще на заре своего знакомства. Издание хотело вытрясти с миллиардера деньги и просили за молчание заплатить немалую сумму. Однако Безос решил, что стыдиться ему нечего, поэтому выступил с заявлением, где признался в похождениях, и заодно рассказал об угрозах со стороны издателя.

Известно, что Санчес питает особую любовь к высоте и полетам, которая досталась ей от отца — владельца летной школы. В 40 лет она решила выучиться на пилота самолета и вертолета.

В 2016 году она даже основала свою собственную авиакомпанию Black Ops Aviation, оказывающую услуги воздушной съемки для кино и телевидения. В этом качестве она консультировала режиссера Кристофера Нолана перед съемками фильма «Дюнкерк».

Именно общая страсть к полетам и объединила Безоса и Санчес. Они могли обсуждать эту тему часами напролет.

В мае 2023 года Безос сделал предложение руки и сердца Лорен на своей новой роскошной яхте. По словам Санчес, ее избранник спрятал кольцо с бриллиантом под подушкой, и, когда она его нашла, то «на минуту потеряла сознание от счастья».

В 2025 году Санчес полетела в космос на корабле New Shepard, который принадлежит компании ее жениха Blue Origin.

Итальянцы против

Жители Венеции активно протестуют против проведения дорогостоящей церемонии в их городе.

Люди недовольны тем, что свадьба нанесет ущерб экологии Венеции, повысит цены на жилье и вызовет огромную нагрузку на городское хозяйство. Такие же обвинения летят и в сторону многомиллионных туристов.

Итальянцы обвиняют власти в том, что Венеция превращается в «декорацию для миллиардеров».

Однако местные власти защищают свадебный праздник Безоса. Например, Луиджи Бруньяро заявил, что «стыдно протестовать против людей, приносящих городу славу и доходы».

Губернатор Венето Лука Зайя напомнил: «Здесь женились и Клуни, и Элтон Джон. Венеция принадлежит всем. Даже Безосу».

За несколько дней до торжества на площади Святого Марка даже появился плакат с Безосом и надписью: «Если ты можешь арендовать Венецию для своей свадьбы, то ты можешь платить больше налогов».

Эта фраза отсылает к скандалу с Amazon. Известно, что в Италии корпорацию обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма задолженности оставляет 1,2 миллиарда долларов.

В 2024 году компанией было выплачено 121 миллион долларов при расследовании налогового мошенничества.

Протестующие не сдаются до сих пор и намерены помешать проведению свадьбы. Они грозятся перекрыть каналы Венеции с помощью надувных крокодилов.

Известно, что Безос прислушался к возмущениям местных жителей и пожертвовала миллион долларов на сохранение Венецианской лагуны. Также он дал обещание минимизировать вмешательство в городскую жизнь и дать работу желающим местным жителям в качестве персонала на его свадьбе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кэти Перри и Орландо Блум расстались. Орландо Блум появится на свадьбе своего лучшего друга Джеффа Безоса с Лорен Санчес, которая состоится завтра в Венеции, в качестве холостяка.