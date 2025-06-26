Жуткие кадры: «обряд перерождения» в Ленобласти едва не обернулся смертью людей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Необычный ритуал с участием 15 человек закончился задержаниями и проверкой на предмет уголовного состава.

В Приозерском районе Ленинградской области правоохранители пресекли опасный ритуал, в ходе которого двоих участников обряда буквально заживо закопали в землю. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительной информации, действия проходили в рамках так называемого «шаманского перерождения». Людей предварительно обмотали тканью и уложили в вырытые ямы, которые засыпали землей.

На месте находились около 15 человек, каждый из которых заплатил организаторам от 6 до 9 тысяч рублей за участие в ритуале.

Как сообщили источники 5-tv.ru, полицейские прибыли вовремя, потребовали немедленно извлечь закопанных людей и убедились, что те не пострадали. Организаторов — мужчину и женщину — задержали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о допросах 31-летнего гражданина Белоруссии, который напал на малолетнего ребенка в Шереметьево.

По появившимся подробностям случившегося выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Причины совершения данного поступка он назвать и объяснить не смог.

Известно, что обвиняемый вылетел из Египта, предположительно, с пересадкой в России до Минска.