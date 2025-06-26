Сюрприз для выпускников: VK устроила праздничные концерты в шести городах

Фото, видео: 5-tv.ru

Концерты легли в основу масштабного фильма «Основной выпускной».

Шесть звезд, шесть городов, сотни счастливых выпускников. VK преподнесла запоминающийся подарок тем, кто в этом году прощается со школой. Известные артисты устроили грандиозные концерты-сюрпризы.

Проект лег в основу масштабного фильма «Основной выпускной», снятого десятками камер в обычных актовых залах обычных российских школ. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова — с подробностями.

Выпускники завороженно осматриваются: это уже не их актовый зал — профессиональная концертная площадка.

По всему залу расставлены камеры, чтобы не упустить ни одной эмоции. Ведь школьники не знают, зачем они сюда пришли, и что ждет их там, за ширмой. Для них это сюрприз.

По школе Долгопрудного разносятся жизнеутверждающие строчки группы IOWA. В селе Павловская Слобода зал раскачивает Niletto.

В родной школе Jony на окраине Москвы выпускники ему подпевают и вдохновляются историей артиста.

«Как сказал Jony, в него иногда не верили, но ты не сдаешься, ты идешь вперед», — говорит Милана Рязанова, выпускница «Школы Новокосино» имени Героя Советского Союза, адмирала А. П. Михайловского.

Так, масштабно, звездными концертами–сюрпризами, выпускников поздравляет VK. И делает это уже в седьмой раз.

«Они отработали максимально, они сдают этот экзамен бесконечный. На них большая ответственность. Это очень крутая история, классный проект», — заявила солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова.

Между треками — возможность пообщаться со звездой. Школьники и сами могут прославиться. Самые яркие фрагменты съемок вошли в фильм VK «Основной выпускной». В этом году в нем поднимают проблемы, с которыми сталкиваются ученики. И звезды делятся своим опытом.

Валерия Василевская, известная под псевдонимом Bearwolf, не просто так поет про внутреннюю силу — сама пережила школьный буллинг. В это сложно поверить, но ее травили за лишний вес.

«Чел самый азартный сидел рядом со мной за партой и на уроке литературы начал меня рисовать. Как меня начал рисовать? Кружочек и два глаза. Я его, когда увидела уже во взрослом возрасте, он со мной пообщаться хотел, ну поняли. Я такая: не, парень, даже не подходи ко мне», — поделилась воспоминаниями певица и блогер Валерия Василевская (Bearwolf).

Самой дальней точкой, куда VK в этом году привезли артистов, стала школа в Барнауле — городе, родном для Жени Трофимова и его «Комнаты Культуры».

«Там целая история Жени Трофимова о том, как он столкнулся с музыкой, к чему его музыка привела и от чего спасла. Мы даже когда смотрели сценарий, я не верила, что в рамках таких событий Женя Трофимов решился стать музыкантом. Это правда эксклюзив», — рассказала заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.

Но, наверное, самым неожиданным в фильме станет появление эстрадных мастодонтов.

«Я сегодня спросил специально между песен: у тебя маме сколько лет? Она говорит: 42. То есть маме было 13, когда мы начинали. Это „мои“ дети», — подметил солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев.

«Иванушки International» начинали почти 30 лет назад как раз с выступлений в московских школах. Оттуда и часть хореографии, и до сих пор популярные, даже у зумеров, песни.

«За счет этого, наверное, и запоминаются все эти выпускные. За счет таких подаренных эмоций. Это на века», — говорил выпускник школы № 1282 города Москвы Александр Чуйкин.

Увидеть, как прошли самые яркие школьные вечеринки этого года, и в чем артисты неожиданно признались, — уже можно в новом фильме только на платформе VK видео.