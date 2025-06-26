Украинского агента спецслужб задержали в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Женщина выясняла подробности жизни российских военнослужащих.

ФСБ задержала жительницу Петербурга, агента украинских спецслужб.

Во время допроса она призналась, что по заданию киевских кураторов выясняла, где живут и на каких машинах ездят российские военные и их родственники.

Данные передавала через мессенджер в телефоне. Там же получала инструкции от украинских координаторов.