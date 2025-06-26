Во имя стабильности: Белоусов призвал страны ШОС объединить усилия

Андрей Белоусов выступил на совещании ШОС в Циндао

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

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Министр обороны РФ напомнил об угрозе терроризма и создании антироссийских и антикитайских блоков.

Министр обороны России призвал страны Шанхайской организации сотрудничества объединить усилия для укрепления стабильности. Андрей Белоусов выступил на совещании глав оборонных ведомств государств-членов ШОС в китайском Циндао.

По его словам, серьезной угрозой является распространение террористических идеологий с Ближнего Востока, а также создание закрытых, блоковых структур антикитайской и антироссийской направленности.

«Необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС. Сохранять курс на дальнейшее сближение в интересах укрепления стабильности. Нейтрализовать попытки недружественных сил разрушить сложившиеся в организации многолетние связи. При этом обеспечить оптимальный учет интересов каждой страны ШОС», — отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Также Белоусов подчеркнул, что российские вооруженные силы ведут успешное наступление в зоне СВО, а киевский режим при поддержке европейских спонсоров делает ставку на террористические акты.