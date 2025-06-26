Два человека погибли и пять пострадали при взрыве газового баллона в Ивделе
38 0
Взрыв газового баллона произошел в доме в Ивделе
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Глава города ввел режим ЧС.
Два человека погибли и еще пять пострадали при взрыве в городе Ивдель Свердловской области.
В квартире пятиэтажки сдетонировал газовый баллон. После чего начался пожар. В доме рухнули перекрытия, ударная волна повредила одну из стен и выбила стекла. Кроме того, были повреждены припаркованные поблизости автомобили. Из здания эвакуировали 30 человек.
Для жильцов развернули пункт временного размещения. Глава города ввел режим ЧС. Спасатели продолжают разбирать завалы.