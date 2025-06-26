Теперь фициально: Миронова и Navai впервые подтвердили свой роман

Фото: instagram*/mironovanastasiia

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Нестандартный кадр, опубликованный рэпером, вызвал у поклонников восторг.

Рэпер Navai и блогер Настя Миронова подтвердили свой роман. Об этом стало известно из личных блогов звезд.

Пара произвела настоящую сенсацию в социальных сетях, поделившись трогательным снимком поцелуя, который Настя разместила сегодня ночью на своей странице. Этот кадр стал поистине сенсационным, потому что ранее знаменитости не заявляли официально о наличии связи друг с другом.

Не заставил себя ждать и ответный жест со стороны Наваи Бакирова (Настоящее имя рэпера — Прим. Ред), подтверждающий фото заявление любимой. В своем аккаунте он также решил открыть карты, опубликовав фото, на которое попала только часть Анастасии, зато весьма красивая — пресс. Рядом красуется не такой плоский, но не менее очаровательный пуз рэпера. Хотя это признание и было сделано в шутливой манере, поклонники оценили креативный подход музыканта к подтверждению совместных чувств.

Фото: instagram*/navaid

Не так давно пару заметили вместе на 35-летии певицы Анны Asti. Влюбленные держались поодаль друг от друга, но не держать себя до конца мероприятия в руках у них не вышло: в сеть попали весьма романтичные кадры. Это вызвало волну восторга у поклонников, которые давно подозревали о романе, но могли лишь гадать. По всей видимости, поняв, что их рассекретили окончательно, знаменитости решили перестать скрываться и громко заявить о себе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Гарри предпринял попытку помириться с семьей.

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