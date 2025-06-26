Смотрите по сторонам: Антон Шагин рассказал о настоящей любви вне интернета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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По мнению артиста, вторую половину не стоит искать на сайтах знакомств.

Познакомиться с избранником можно, приглядевшись к людям из своего близкого окружения. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявил актер Антон Шагин на XXXIV театральной премии «Хрустальная Турандот».

Артист призвал тех молодых людей, которые находятся в писках своей второй половинки, не проводить много времени на сайтах для знакомств, а обратить внимание на реальный мир. Неоспоримым аргументом, доказывающим действенность этого совета, стал личный опыт актера.

«Я женат, например, на своей однокурснице. И мы растим двух замечательных детей. Поэтому присматривайтесь не на сайтах знакомств, а к тем людям, которые рядом с вами. Будьте здоровы», — пояснил свою позицию собеседник.

Со своей будущей супругой актрисой Вероникой Исаевой артист познакомился в студенческие годы. Девушка, как и Антон, обучалась в Школе-студии МХАТ. Окончив институт, пара поженилась. В 2008 году у звездных родителей появился первенец — сын Матвей, а в январе 2014 года Шагин во второй раз стал папой — на этот раз Вероника родила дочь Полину.

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