С доставкой на дом: в РФ могут разрешить онлайн-продажу вина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Контролировать оборот будут с помощью биометрии.

В России могут разрешить онлайн-продажу вина уже в середине следующего года. Как выяснили «Известия», контролировать оборот будут с помощью биометрических технологий. Это позволит блокировать продажу в те часы, когда торговля алкоголем запрещена. А также защитит покупателей от контрафакта.

Подобный сервис уже существует. Совсем скоро его протестируют на кассах самообслуживания и в вендинговых аппаратах. Что касается онлайн-заказов, то подтвердить биометрию можно будет в мобильном приложении или через терминал у курьера.