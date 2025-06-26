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Особая тактика позволяет застать противника врасплох.

Смекалку и нестандартный подход к выполнению боевых задач проявляют бойцы 35-й мотострелковой бригады центральной группировки. Артиллеристы тщательно подбирают снаряды, работают вручную и без запуска двигателя.

А когда в бой идут штурмовики — применяют тактику «кочерга». Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин выяснил, для чего это все нужно.

Любому успешному штурму предшествует планомерная огневая работа на подавление. Артиллеристы 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр», что называется, «разбирают» оборону противника. И в самом этом термине слышна рутина войны.

«Что сейчас происходит? Дело в том, что снаряды приходят из разных партий, у них немножко бьется вес порохов. То есть не всегда он одинаковый. Поэтому артиллеристы подбирают снаряды с одной партии, чтобы они плюс-минус были одного и того же веса, чтобы снаряды летели одинаково», — отмечает корреспондент.

В условиях, когда вражеские дроны-камикадзе свободно долетают до позиций дальнобойной артиллерии, приходится работать в особом режиме. В целях маскировки двигатель не запускают, поэтому наводятся и заряжают орудие вручную.

Да и карусель автомата заряжания пуста. Чтобы избежать вторичной детонации в случае атаки беспилотника, снаряды хранятся отдельно.

«Сейчас у нас двое наблюдателей, они же заряжающие, с грунта работаем. В случае малейшей опасности выпрыгиваем, в броню вкидываемся и стараемся отследить куда ушла. Если машину увидят, хоть днем, хоть ночью, ну от нее просто живого места не оставят. Одни катки будут», — рассказал российский военный Дмитрий Ермоленко.

Орудие наведено, заряжено. Ждем, когда наш беспилотник подлетит к цели, чтобы корректировать огонь.

Только после методичного уничтожения основных опорных пунктов вперед идут штурмовики. Российская армия почти каждый день освобождает все новые населенные пункты. Буквально накануне флаг России был поднят над Ялтой — это село на юго-западе Донецкой Народной Республики. Штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» в ходе атаки применили тактический прием, так называемую «кочергу».

«Ну, вот пока двоечка первая контролирует, берет огонь на себя, отвлекает врагов, мы заходим с правой стороны, либо с левой стороны в обход, идем большой такой дугой, по кустам, где ползком, где бегом, где еще как-нибудь. Вот точка вражеская, а мы вот так вот в тыл заходим. Ну и вот пока двоечка контролировала, мы заскочили. Они там до талого — „вы, русские, сдавайтесь!“ Все, сразу их наглухо и дальше работать», — говорит штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Димон».

В условиях, когда на одну двойку бойцов противник не жалеет десятков дронов-камикадзе, открывает огонь минометов и артиллерии кассетными боеприпасами — у штурмовиков уже нет пути назад. Отходить по открытой местности — верная гибель. Выжить можно только впереди, в укрепленных пунктах противника, предварительно выбив его оттуда.

«При заходе с лесополосы нужно было действовать дерзко, резко, быстро и уверенно. Забирать первые дома, первые укрепрайоны, для того, чтобы сделать небольшой накопитель и продвигаться вперед. Чтобы те товарищи, которые остались сзади, могли где-то укрыться, закрепиться и продвигаться дальше», — рассказал командир штурмового взвода 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Князь.

Ялта — это далеко не первый населенный пункт, который освобождают подразделения группировок «Восток» и «Центр» за последнее время на этом направлении. Андреевка, Алексеевка, Зеленый Кут, Запорожье — противник не смог как следует закрепиться ни в одном из этих сел, и был выбит из них буквально за две последние недели.