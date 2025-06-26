Звезда «Дом-2» Черкасова поддержала тренд с откровенным платьем на выпускной

Фото: Instagram*/kristi__cherkasova

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Макияж соответствовал атмосфере времени.

Известная участница телевизионной стройки за любовь «Дом-2» Кристина Черкасова выложила видео с трендом выпускников в соцсети. Таким способом она поддержала героиню одного из подобных роликов, которую в интернете пользователи осудили за чересчур откровенное платье с глубоким декольте на последнем звонке.

Черкасова вспомнила собственные школьные годы и показала наряд, подобранный тогда на окончание учебы. На кадрах со знаменитостью видно, что она в синем мини-платье с глубоким вырезом. На бедрах у Кристины золотой ремень, а прическа и макияж полностью соответствуют эпохе 2008 года.

«Скромной я не была никогда. Наоборот, всегда любила выглядеть ярко, эффектно и иногда вызывающе. Пару раз вызывали маму в школу, чтоб она повлияла на мой стиль, но моя мамуля тоже любила выглядеть эффектно и надежды на то, что она на меня повлияет, не было», — отметила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина и ее избранник Андрей Черкасов стали родителями во второй раз.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.