Торт с розами и Лабубу: как прошел день рождения дочери Валерии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Праздник посетили Ольга Серябкина, Люся Чеботина и многие другие звезды.

День рождения отметила дочь исполнительницы Валерии и композитора Александра Шульгина, певица SHENA (настоящее имя — Шена Шульгина). Как прошло мероприятие написал Starhit.ru.

Торжественное событие прошло в московском ресторане МЕМО. Поздравили именинницу семья, друзья и коллеги.

«Сегодня собрались успешные, красивые, любящие, добрые люди с большой буквы. Я счастлива, что могу позволить пригласить всех вас разделить со мной этот вечер», — сказала певица по случаю празднования.

В течение вечера исполнительница сменила два наряда. Сначала она вышла к гостям в ярко-красном платье с пышным кринолином и глубоким декольте, а затем предстала уже в черном топе и мини-юбке со шлейфом для легкости в танцах.

Вся звездная семья девушки присутствовала на банкете. Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, а также брат звезды бизнесмен Арсений Шульгин с женой Лианой, которые в конце апреля во второй раз стали родителями. Молодая мама надела короткое белое платье и сетчатую повязку, а Арсений пришел в белоснежной футболке, гармонируя по стилю с избранницей.

Праздник посетила певица Люся Чеботина. Знаменитость надела черный костюм — пиджак и короткие шорты. Исполнительница Нюта Байдавлетова и бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина выбрали образы тотал-блэк.

Звездная пара Seville и TONI тоже посетили мероприятие. Солистка Artik & Asti предстала в блестящих брюках, твидовом пиджаке и прозрачной блузе, а ее жених был запечатлен на снимках в стильной джинсовой рубашке.

Кроме того, гостями вечеринки стали исполнительница MONA, актер Леон Кемстач с мамой, журналист Лаура Джугелия, кинопродюсер Юлия Сумачева, блогер Полина Трубенкова и другие знаменитости.

На празднике вынесли полутораметровый торт, который был украшен живыми розами. Десерт готовила победительница шоу кондитера Рената Агзамова.

Хедлайнером вечера оказался исполнитель LYRIQ (настоящее имя — Кирилл Ермаков), с которым Шена начинала творческий путь.

Шульгиной подарили лимитированный набор игрушек Лабубу. До рассвета присутствующие танцевали под треки диджея NICESHOES.

Дочь Валерии сменила имя пять лет назад, до этого ее звали Анна. По словам самой девушки, имя Шена пришло к ней во сне.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин не хочет помогать старшим детям.