Колоссальный скачок: как отрасль беспилотников в РФ шагнула далеко вперед

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Сейчас это самое активно развивающееся направление российской оборонной промышленности.

Именно беспилотные аппараты сейчас, пожалуй, самое активно развивающееся направление российской оборонной промышленности. Некоторые последние разработки сегодня удалось протестировать корреспонденту «Известий» Максиму Облендеру.

«Пегас» способен нести груз до 12 килограммов. Ударный дрон с повышенной маневренностью, современными навигационными системами сбрасывает бутылки с водой. Понятно, что так же это могут быть медикаменты или боеприпасы. Или, например, продукты, которые во время паводка надо доставить в населенные пункты, отрезанные водой.

«Этот беспилотник называется „Скат“. В своей тележке он может перевозить на расстояние до десяти километров примерно 120 килограммов полезной нагрузки. На головное устройство можно делать самые разные обвесы. К примеру, на этой машине установлена система радиоэлектронной борьбы для подавления вражеских дронов и турель, внимание, с искусственным интеллектом, который сам определяет дрон в небе. Управлять такой машиной не сложнее, чем игрушечной. Ну по крайней мере, движению можно научиться за несколько минут», — рассказывает корреспондент.

«Эти комплексы направлены на то, чтобы снизить потери личного состава. Как правило те, кто осуществляет доставку материально-технических средств наименее защищены от противника», — объяснил начальник отдела НИИ Военной академии МТО Петр.

Тестируют и на скорость. Шустрые платформы за несколько секунд разгоняются до 25 километров в час. А эти тяжеловесы роют окопы и блиндажи.

«На данном образце, что на первом, что на втором, установлен как дизельный двигатель. Но система, которая обеспечивает выполнение всех работ — это гидравлика. И продолжительность работы и эффективность работы в разы возрастает», — отметил подполковник, заместитель начальника отдела НИИ Военной академии МТО Дмитрий Фадеев.

«Отвозим товары, грузы. Эта платформа может нести до 500 килограмм. Полтонны? Да, полтонны, и она у нас расценивается как вездеход. По ходовой части все отечественное, можешь легко заменить в полевых условиях», — рассказал боец с позывным «Цымп»

Боец с позывным «Цымп», оператор беспилотных платформ, сам неоднократно доставлял на передовую боеприпасы. Находясь при этом за несколько километров. Технику ведут по камерам, используя FPV-очки, сопровождают дронами с воздуха. Сейчас — новые испытания.

За несколько лет отрасль совершила колоссальный скачок. И вот машины уже способны патрулировать местность. А пока «вкалывают роботы» — человек остается в безопасности.