Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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По целям точно отработали расчеты российских беспилотников.

Российские войска выбили боевиков из Ялты. Так называется село, расположенное на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Успешный штурм на счету бойцов группировки «Восток». И надо отметить, что на этом направлении за последние пять дней наши подразделения освободили уже три села. Впереди граница.

А теперь кадры, которые мы получили из оккупированного Краматорска. Там уничтожены цеха, где производились ударные дроны. Начиненные взрывчаткой аппараты собирали на территории аэродрома. По цели точно отработали расчеты беспилотников.