Стрижки по лунному календарю на июль 2025: когда лучше идти к парикмахеру

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Во время полнолуния и новолуния организм чувствителен к переменам.

В выборе благоприятного дня для стрижки поможет лунный календарь. О том, когда следует отправиться в парикмахерскую, а когда этого делать не надо, рассказали URA.RU.

Благоприятные дни в июле

1 июля 2025 года. В этот день Луна прибывает в знаке Девы, что означает возможность проведения любых процедур с волосами. Они будут удачными. Стрижка позволит укрепить волосы, а также ускорит их рост и улучшит структуру. В эту дату также можно сходить на окрашивание.

Положительную энергетику дополняют седьмой лунный день и растущая Луна, а это гарантирует приток уверенности и спокойствия.

26 июля 2025 года. Луна во Льве способствует идеальному положению для работы с волосами. Стрижка привлечет удачу. При изменениях в этот день волосы станут гуще. К тому же окрашивание, тонирование и другие процедуры будут максимально эффективными.

Благоприятна дата и для привлечения финансовой энергии. Смена образа обеспечит успех в делах.

28 июля 2025 года. Луна в Деве поддержит здоровье волос. Процедуры, направленные на пользу прически, особенно будут удачными. Укладка обещает остаться стойкой.

Пятый лунный день сулит творческий подъем, вдохновение. При растущей Луне ускорится обновление волос. Хорошим этот день станет и для натурального окрашивания.

Неблагоприятные дни для стрижки волос

5 и 6 июля 2025 года. В эти дни Луна в Скорпионе, что сделает волосы неподатливыми. Лучше отложить стрижки и окрашивание. В противном случае процедуры могут оказать негативное влияние на эмоциональное состояние.

Уходовые же процедуры делать можно, избегая радикальных изменений. Нужно помнить, что десятый лунный день повышает риск ментального истощения.

9 июля 2025 года. Луна в Стрельце негативно влияет на результат стрижки. Волосы становятся непослушными, укладка стремительно утрачивает форму.

14 лунный день может сопровождаться энергетическим спадом и повышенной раздражительностью. Окрашивание ожиданий может не оправдать, поскольку цвет смоется быстро.

14 июля 2025 года. Луна в Рыбах предрекает сделать кожу головы чувствительной. Мытье головы и агрессивные процедуры, такие как завивка и осветление, могут вызвать перхоть, ломкость.

19 лунный день энергетически неблагоприятный, а Луна убывает, что также ведет к ослаблению волос.

23 июля 2025 года. Луна в Раке — один из самых капризных знаков для волос. Они могут стать вялыми и плохо поддаваться укладке. 28 лунный день считается сложным: стрижка может повлиять на жизненные силы и общее самочувствие. Даже легкие процедуры стоит отложить, особенно чувствуется усталость.

Влияние Луны на рост волос

Считается, что Луна воздействует на жидкости в организме человека, а энергия лунных циклов может либо рост волос усиливать, либо, напротив, его замедлять.

На растущей Луне (от новолуния до полнолуния) подстриженные волосы растут активнее, становятся крепче, гуще. Это удачное время для ухода с укрепляющими процедурами и экспериментами с длиной.

На убывающей Луне (от полнолуния до новолуния) рост становится медленнее, однако структура волос может укрепиться. В эти дни можно заняться лечением ломкости, сечения и выпадения.

Полнолуние и новолуние — напряженные периоды для энергии. Волосы чувствительны к переменам, и реакция непредсказуема.

Научное сообщество не подтверждает влияние лунных фаз на рост волос. С медицинской точки зрения связь между Луной и состоянием волос не доказана.

Ранее 5-tv.ru писал, как убывающая Луна влияет на нашу активность.