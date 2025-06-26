«Жертвы типичные»: блогер Лесли высказался о пострадавших от домогательств женщинах

Блогер Лесли: заявившие в полицию о домогательствах девушки не уверены в себе

Фото, видео: Instagram*/alexlesley11; 5-tv.ru

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По его словам, жалобы в полицию пишут только те, кто не уверен в себе.

Блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), который обучает своих подписчиков приставать к незнакомым девушкам, чтобы добиться интимного продолжения, назвал причину обратившихся в полицию пострадавших женщин. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По его словам, потерпевшие подают заявления из-за неуверенности в себе.

«Большая часть этих девочек, которые вам пишут, — это жертвы типичные. У них жертвенная позиция. „Ой, что-то сделали“ — побегу, пожалуюсь кому-то. Уверенная в себе женщина, она так себя не ведет», — заявил блогер.

До этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в склонении к изнасилованиям. Известно, что блогер обучал своих последователей тому, как подходить к незнакомым девушкам, а затем трогать их за интимные места, склоняя к сексу.

Общественность узнала об этой истории после того, когда многие жительницы России заявили в полицию после частых приставаний со стороны молодых людей. Удалось выяснить, что наставником этих мужчин был автор курсов по пикапу Алекс Лесли.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении блогера Алекса Лесли.

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