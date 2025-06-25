«Противная бабка»: Боня резко высказалась о поведении Ларисы Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Всему виной скандал, в который певица угодила в 2024 году.

Телеведущая Виктория Боня назвала народную артистку РФ Ларису Долину противной бабкой. Такое мнение блогер выразила на Rutube-шоу «Злые языки».

В прошлом году Долина не захотела отвечать на вопрос о том, что находится в ее сумочке. Исполнительница «Погоды в доме» посчитала его очень интимным, а затем попыталась пресечь все попытки журналиста направить разговоров в другое, более безопасное русло.

«На самом деле бабка противная. Почему она стала такой склочной? <…>Я, как человек, который прикоснулся к миру голливудских звезд, могу сказать: если им не нравится навязчивое журналистское преследование, они говорят: „Извините, пожалуйста, ну вы же понимаете…“ И это звезды мирового уровня! А Лариса Долина… Кто она такая?» — поделилась Боня.

По ее словам, такое отношение к представителям СМИ позволяют себе только российские звезды. Боня отметила, что Долина является Народной артисткой и не имеет право позволять себе такого неуважения к людям. Лариса Александровна, по мнению Виктории, должна стремиться стать примером, а не создавать моду на оскорбления.

Конфликт Долиной с журналистом из-за вопроса о вещах произошел на юбилейном вечере Игоря Крутого. Помимо этого, Лариса Александровна ни раз заявляла молодым исполнительницам, что они не имеют представления о настоящей музыке и им не хватает профессионализма. Например, споры возникали с блогером Валей Карнвал и певицей Мией Бойко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Долина объяснила строгость к молодым артистам.