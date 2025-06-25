«Выдерживаем паузу»: что известно о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

Пострадавший в Шереметьево ребенок находится в острейшем периоде тяжелой черепно-мозговой травмы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ребенок до сих пор находится на искусственной вентиляции легких.

Пострадавший в Шереметьево ребенок находится в острейшем периоде тяжелой черепно-мозговой травмы. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала главврач Детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

По словам специалиста, малыш до сих пор прибывает на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозной седации, в медикаментозном сне.

«Мы специально выдерживаем эту паузу, чтобы дать возможность мозгу отдохнуть. Он получает терапию, направленную на уменьшение отека головного мозга. Вчера провели магнитно-резонансную томографию головного мозга», — пояснила собеседница.

К тому же Шаповаленко отметила, что несмотря на то, что очаги ушибов есть, грубых повреждений структур головного мозга выявлено не было.

«Мы пока даем спокойный прогноз по его восстановлению и выздоровлению», — заключила эксперт.

Благодаря командной работе неврологов, хирургов и реаниматологов современного центра им. Л. М. Рошаля, мальчик получает качественную и оперативную медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что следователи допрашивают напавшего на ребенка в Шереметьево.