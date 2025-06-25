«Это оливковая ветвь»: принц Гарри предпринял попытку помириться с семьей

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

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С 2023 года он практически не общается с отцом Карлом III и братом Уильямом.

Принц Гарри пытается примириться с отцом, королем Великобритании Карлом III, и братом, принцем Уильямом. Поэтому он пригласил членов своей семьи на «Игры непокоренных». Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источник.

Как отмечает издание, в конце июня Гарри должен отправить пригласительное письмо своим родственникам, за которым последует официальное обращение.

«Организаторы „Игр непокоренных“ надеются, что королевская семья приедет поддержать раненых ветеранов, принимающих участие. Гарри хочет, чтобы его отец забыл об их разногласиях и посетил мероприятие. Члены королевской семьи всегда оказывали огромную поддержку „Играм непокоренных“ и гордились тем, чего Гарри добился на этом поприще. Это оливковая ветвь с его стороны, которая может быть хорошо воспринята», — говорится в публикации.

Следующие «Игры непокоренных» должны состоятся в 2027 году, поэтому время для отправки приглашения Гарри подобрал удачно. Ведь Король составляет свой график на три года вперед.

«Игры непокоренных» являются международным соревнованием, в котором участвуют раненные или получившие инвалидность ветераны боевых действий. Спортивные состязания проходят в нескольких категориях: стрельбе из лука, баскетболе, волейболе, регби и плавании. Соревнование было основано принцем Гарри в 2014 году. «Игры непокоренных-2027» будут проходить в Бирмингеме.

Разногласия принца Гарри с его семьей начались после публикации его мемуаров «Запасной» в 2023 году. В рукописи он раскрыл семейные тайны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на принца Гарри и Меган Маркл вновь обрушился хейт из-за неряшливого вида.