Молдавский депутат опроверг заявления МИДа республики об опасности посещения РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вадим Фотеску отметил, что в России находится самая большая диаспора молдаван за рубежом — 500 тысяч человек.

Предупреждение об опасности посещения России от Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии не отражает реальное положение дел. На территории РФ нет ущемления граждан республики. Об этом 5-tv.ru рассказал депутат парламента страны от блока «Победа» Вадим Фотеску.

«Я хочу развеять этот фейк, который распространяет наш МИД, который рекомендует не посещать Россию в связи с тем, что там происходят какие-то задержания мифические, какие-то ущемления прав наших граждан. Это все вранье», — заявил Фотеску.

Депутат отметил, что в РФ находится самая большая диаспора молдаван за рубежом — 500 тысяч человек. Он уточнил, что ничего подобного в России нет, в отличие от самой Молдавии. По его словам, на границе страны тех, кто посещал РФ, ожидают унизительные обыски и задержания, нарушающие права человека. Фотеску добавил, что причины таких действий гражданам не объясняют.

«Это очевидно, мы идем по сценарию Украины, только мы идем ускоренным вариантом. К сожалению, учитывая наши размеры, учитывая опыт Украины, нас ведут по ускоренной программе <…> Нынешняя власть умеет только разрушать, а не строить», — поделился депутат.

По словам Фотеску, министр образования Молдавии проводит реализацию проекта, который подразумевает переписывание исторической истины и реабилитации фашизма. Как уточняет депутат, молодежи будет внушаться, что Советский Союз был оккупантом территории республики.

Ранее власти Молдавии распространили информацию об обысках и задержаниях, которым якобы подвергаются ее граждане в России. Это было связано с задержанием двух агентов молдавской разведки в Москве.