Депутата Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

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Решение связано с нарушением партийной дисциплины.

Президиум Высшего совета ЛДПР исключил главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова из партии. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Решение принято абсолютным большинством голосов. С решением президиума Высшего Совета партии я согласен», — рассказал он журналистам.

Слуцкий отметил, что данное решение было принято в связи с нарушением партийной дисциплины.

Ярослав Нилов был членом ЛДПР с 1997 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активист «Молодой гвардии Единой России» Альберт Афлятунов остался без партийного билета после учиненного скандала в библиотеке Нефтеюганска. Он пришел туда в нерабочий день, в воскресенье, и был крайне возмущен тем, что его не пустила пройти внутрь уборщица.

Молодой человек настолько был уверен в своей правоте, что выложил перепалку в свои соцсети. Хамское поведение молодогвардейца вызвало волну критики и широкий общественный резонанс. После этого Афлятунов решил на всякий случай извиниться, но, похоже, так и не понял, что своим поведением он нарушил все нормы этики и морали.