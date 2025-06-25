Трамп: Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Американский лидер анонсировал разговор с президентом России.

Президент России Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге.

Трамп также анонсировал предстоящий разговор с российским президентом, но не уточнил, когда именно переговоры могут состояться.

«Надеюсь, нам удастся это (конфликт между РФ и Украиной. — Прим. ред.) урегулировать. Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации», — сказал Трамп.

По словам лидера США, Путин предлагал помощь в дипломатическом посредничестве между Ираном и Израилем. Однако Трамп ответил президенту России, что Владимир Владимирович нужен для завершения конфликта на Украине.

Также президент Штатов отметил, что ответственность за предотвращение будущих военных конфликтов должна лежать на Европе. Он добавил, что средства стоит тратить на вооружение, а не на бюрократию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ситуация между Израилем и Ираном разрешена. Заявление об этом сделал Дональд Трамп.