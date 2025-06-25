Ушаков указал на наличие сложных вопросов для переговоров между Россией и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Раунд, запланированный на 17 июня, был отложен по инициативе американской стороны.

Существует ряд многослойных тем в ходе консультаций с США по снижению напряженности в двусторонних отношениях. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал в ходе беседы с журналистами.

«Там много чрезвычайно сложных вопросов: вопросы снятия напряженности вокруг дипмиссии — они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных ее объектов, дипломатических объектов: дач и зданий консульств и так далее», — заявил Ушаков.

Он отметил, что запланированный на 17 июня третий раунд переговоров был отложен по инициативе американской стороны и сейчас обсуждается возможность продолжения консультаций.

Хотя отмечаются отдельные сдвиги, США пока не готовы снять все препятствия для российских диппредставительств, но российская сторона надеется на дальнейший диалог.

Кроме того, новый посол России в США Александр Дарчиев недавно провел в Москве консультации по возможному возобновлению авиасообщения между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ушаков рассказал о тематике заседания ЕАЭС в Минске.