«Фальшивые дела»: в Армении задержали лидера оппозиционной партии «Священная борьба» Галстаняна

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Священнослужителя обвинили в терроризме.

Противостояние между светскими и церковными властями Армении сегодня вышло на новый уровень. Никол Пашинян заявил о предотвращении попытки госпереворота.

В Ереване задержали архиепископа Баграта Галстаняна. Священнослужитель — еще и один из лидеров оппозиции в стране. Его обвиняют в терроризме и узурпации власти. О том, как премьер-министр зачищает политическую и духовную арену — корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

В Ереване архиепископа и лидера одного из движения оппозиции задерживают за попытку госпереворота и подготовку терактов. Якобы он лидер заговора. По крайней мере, так всем выставляет премьер Пашинян.

«В Армении правоохранительные органы предотвратили попытку захвата власти со стороны криминального олигархического духовенства», — написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальных сетях.

Баграт Галстанян в прошлом году возглавлял протесты против сдачи территории и требовал отставки премьера. Основа его обвинений составляет этот документ, опубликованный в СМИ, который якобы описывает план переворота. Но, по словам адвокатов, у следователей никаких доказательств нет.

«Все пыль в глаза. Как вы видите, в связи со вчерашней паникой сегодня была проведена аналогичная операция, но никаких предметов, подлежащих уголовному преследованию, обнаружено не было. Они только унесли одну пару обуви», — отметил адвокат архиепископа Баграта Галстаняна Сергей Арутюнян.

В Армении у Пашиняна, вообще с церковью, мягко говоря, общий язык не найден. Именно архиепископы здесь возглавляют основные течения оппозиции. Они обвиняют премьера в отказе защищать интересы страны.

А неделю назад здесь был арестован крупный бизнесмен Самвел Карапетян, открыто поддержавший Армянскую апостольскую церковь, с которой у Пашиняна конфликт.

И вот накануне в Ереване задерживают двух священнослужителей и еще десятки активистов. И даже тут оппозиция во всем видит символизм.

И так — уже несколько недель. Открытые гонения, церковные власти обвиняют светские, а те видят угрозу существующему строю.

«Все это фальшивые дела. И как показали годы, такие фальшивки делают мальчики и лжецы, которые готовы на все. Для них не существует понятие чести и достоинства. Я считаю, все это делается именно ради таких подлых целей. Поэтому, если это все правда, я обращаюсь к полицейским, к руководителям Следственного комитета и силовых структур. Остановитесь! Не слушайте предателя. Потом этот позор будете нести вы, все до единого», — сказал руководитель социально-правового центра «Сознательное общество» Артур Микаелян.

А ведь совсем скоро Ереван собирается подписать мирное соглашение с Баку. А в следующем году еще и выборы в парламент. Поэтому сильная оппозиция, да еще которая, как оказывается, готовила госпереворот, Пашиняну сейчас совсем некстати.