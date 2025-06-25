Хвалебные оды Трампу: как прошел саммит НАТО в Нидерландах

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В итоговой декларации — ни слова о «необратимости пути Украины в НАТО».

В Гааге завершился саммит НАТО. Он запомнится, в первую очередь, рекордно короткой итоговой декларацией и практически полным отсутствием упоминаний Украины. Всего один раз, да и то, в общем контексте.

Эту встречу сравнивают с хором, который пел хвалебные оды Дональду Трампу. В то время как по улицам протестующие несли российские флаги. За саммитом американского президента следил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Им здесь явно не рады. Зеленые перекрывают дороги, антивоенные демонстранты встречают гостей саммита огромным экраном с надписью «НАТО = война». Поднимая российский флаг по пути следования кортежей.

«Мы против лидеров, которые убивают, которые используют Украину, как легкий-легкий способ подавить РФ. Теперь это война чужими руками», — считает протестующая Петра.

Украина где-то на обочине этих встреч. Даже приодевшийся в костюм Зеленский не произвел ни на кого впечатления. Как пишет Bild, «всего лишь второстепенное лицо на саммите». Хотя стульчик рядом с Трампом ему все-таки поставят. И судя по анонсу их готовящейся встречи, Киев погряз в проблемах.

В итоговой декларации, которая уже попала в сеть, больше ни слова о «необратимости пути Украины в НАТО». Единственная упоминание — в контексте возрастающих трат на оборону. Глядишь, и Киеву чего-то перепадет.

Ни приглашения на ключевые заседания, ни новых миллиардов, ни даже вежливых намеков на перспективу членства. Еще более резко звучит выпад Виктора Орбана: Украине вообще не место за этим столом. И Россия не является для НАТО угрозой.

«Является ли Путин самой большой угрозой для Европы?» — спросил журналист.

«Потеря конкурентоспособности — вот реальная угроза. НАТО нечего делать в Украине. Украина не является членом ни НАТО, ни России», — ответил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как следует из той же итоговой декларации, лидеры все же согласовали историческую цель в пять процентов ВВП на оборону: три с половиной процента, как и ожидалось, на «жесткую» военную составляющую, плюс полтора процента — на инфраструктуру. Но не гражданскую, а военную.

Европу второй день охватывают протесты: сегодня — снова в Мадриде.

Именно Испания, как никто другой, все эти дни предостерегала союзников в Гааге: стремление НАТО к пяти процентам ВВП на оборону угрожает привычной социальной модели всех европейцев: их пенсиям, здравоохранению и образованию. Особенно на фоне не самых лучших дел в экономике всей Еврозоны.

Но и главные лоббисты милитаризации Европы не отступают.

Во второй и единственный полноценный день саммита, очевидно, выстроилась новая геометрия НАТО: в центре — не четырехконечная эмблема альянса, а одна-единственная звезда по имени Дональд Трамп. Вокруг — почетный хор, где с самыми хвалебными речами солирует Марк Рютте, точно он уже не генсек, а личный пресс-секретарь американского президента.

«Слишком долго один союзник, Соединенные Штаты, нес слишком большое бремя этих обязательств. И сегодня это меняется. Президент Трамп, дорогой Дональд, вы сделали эти перемены возможными. И сегодняшние решения принесут на триллионы больше средств для нашей общей обороны», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

А следом и все остальные берут уже буквально лозунги Трампа на вооружение.

«Я думаю, нам следует выбрать девиз: „Сделаем НАТО снова великим“. Пять процентов не являются сдерживающим фактором», — считает президент Литвы Гитанас Науседа.

В чем сила? Видимо, только в деньгах. Потому как еще одна «пятерка», та самая пресловутая пятая статья устава НАТО о коллективной обороне, хоть и фигурирует в итоговой декларации, но, как утверждается, поставлена Трампом под сомнение. Так удалось ли Европе настолько подкупить Штаты, чтобы они пошли ее защищать?