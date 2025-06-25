Мошенник, обманувший космонавта Михаила Тюрина, получил три года колонии

Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

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Кроме срока, осужденный обязан выплатить пострадавшему больше 10 миллионов рублей.

Пушкинский городской суд Московской области приговорил к трем годам лишения свободы мошенника, обманувшего Героя России, летчика-космонавта Михаила Тюрина. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Кроме срока в колонии общего режима, осужденный обязан выплатить Тюрину 10,2 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.

Сам пострадавший на заседание не явился.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Преступник позвонил космонавту, представился сотрудником полиции и убедил его срочно «защитить» деньги, переведя их на «безопасные» счета. В течение пяти дней Тюрин снимал наличные с разных карт и переводил средства через терминалы. Кроме того, он оформил несколько кредитов. Общая сумма ущерба составила свыше 10 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия Федякина, более известная как Битмама, была приговорена к семи годам колонии. Суд признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Федякина предлагала инвестировать в криптовалюту, обещая высокую прибыль, однако на деле присваивала деньги клиентов.

Общий ущерб оценивается в 2,2 миллиарда рублей.