Движение в центре столицы ограничат из-за проведения бала выпускников

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Движение в центре Москвы ограничат с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Об этом пишет сайт столичной мэрии mos.ru.

Нельзя будет проехать по улице Ильинке от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

28 июня для автомобилистов также закроют крайнюю правую полосу на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, строения 1 в период с 15:00 до 19:30.

Кроме того, 28 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участке улицы Ильинки от Новой до Красной площади.

Водителям рекомендуют учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут. Подробную информацию можно найти на сайте Центра организации дорожного движения.