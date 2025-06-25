В Армении 14 человек задержаны по обвинению в попытке захвата власти

Фото: Reuters/Melik Baghdasaryan

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Ранее премьер-министр страны сообщал, что криминальное олигархическое духовенство пыталось организовать террористические акты.

В Армении 14 человек задержали по обвинению в попытке захвата власти. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) страны.

«На основании ходатайства следователя надзирающий прокурор принял решения о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 16 человек, которые были удовлетворены. На данный момент на основании решений следователя задержаны 14 человек», — говорится в публикации.

Сотрудниками комитета было проведено более 90 обысков. Итогом следственных процедур стало обнаружение списков якобы завербованных людей, схем действия, огнестрельного оружия, боеприпасов, в том числе беспилотников.

Утром ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем блоге расказал о том, что сотрудники правоохранительных органов смогли предотвратить реализацию плана по захвату власти и дестабилизации обстановки в стране. В организации преступной схемы обвинили криминальное олигархическое духовенство.

Ранее 5-tv.ru писал, за что против бизнесмена Самвела Карапетяна возбудили уголовное дело. Его обвиняют в призывах к свержению власти в Армении. Об этом сообщил его адвокат.