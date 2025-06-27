Не поддавайтесь страсти: китайский гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 30 июня по 6 июля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Большая часть недели проходит под девизом: «Пойду посплю — так от меня вреда меньше». Неделя начинается со дня «Истинной потери», который лучше провести, максимально прижав уши.

Всю бурную и кипучую деятельность планируйте на четверг — это день со скрытыми бонусами. Выходные будут тихими.

Понедельник, 30 июня 2025 года

День Стальной лошади

5-tv.ru

Очень хорош для перестановок по феншуй. Годится для планирования, свиданий, начала обучения. Но есть у него две неприятные особенности: во-первых, это день болезней — в такие дни лучше избегать визитов к врачу, чтобы не отхватить кривых диагнозов. А во-вторых, энергии этого дня рискуют вызвать неуместные всплески эмоций, поскольку находится в структуре самонаказания. Поэтому важных дел в такой день лучше не предпринимать.

Совет 易经: 32 постоянство. Стратегия сохранения преемственности. Постоянство, размеренность и стабильность. Настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план или направление.

Вторник, 1 июля 2025 года

День Золотой козы

5-tv.ru

Умеренно-позитивный день. Его можно использовать для некоторых активностей, выходящих за привычные рутинные рамки. Хорошо в такой день проводить генеральную уборку, расхламление пространства, мыслей и окружения, открывать для себя что-то новое. Но будьте внимательны — китайские тексты предупреждают, что импульсивные действия в такой день могут принести большие проблемы.

Лучше оставаться на месте или отступать, как советуют китайские мастера. Структура «Пойманный дракон» получает наказание, дает финансовые риски и вероятность судебных разбирательств.

Совет 易经: 6 тяжба. Стратегия разумного разрешения конфликта. Уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

Среда, 2 июля 2025 года

День Водной обезьяны

5-tv.ru

Энергии дня очень слабые, и не смогут поддержать важных начинаний. Они хороши для сбора долгов, инвестирования, подписания незначительных документов. Возможно возникновение споров и проблем из-за структуры летящий змей пробуждается. Тексты предостерегают от обмана и предательств.

Совет 易经: 7 войско. Стратегия организации масс. Развивайте в себе способности лидера. Слушайте наставников. Идите на риск и преодолевайте препятствия, служите. Люди это оценят.

Четверг, 3 июля 2025 года

День Водного петуха

5-tv.ru

Негативная звезда «Малый красный охват» управляет этим днем. Ей помогают два негативных созвездия «Красный феникс» и «Абордажный крюк» — печально известная парочка. Важного на такой день планировать не стоит — только обычные рутинные дела. С документами могут возникать нестыковки и локальные проблемы, экзамены могут пойти не по плану. К тому же, структура «Змея борется и извивается» сулит катастрофы, пожары и проблемы со здоровьем.

Совет 易经: 53 постепенность. Стратегия ненавязчивого влияния. Достигайте цели через приспособляемость и мягкое, незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.

Пятница, 4 июля 2025 года

День Деревянной собаки

5-tv.ru

Поддерживается счастливыми энергиями «Красного сандала», «Желтой сети», и множества других позитивных созвездий. Такой день очень хорош для начала ремонта, земляных работ, закладки фундамента, заключения брака, больших празднований, переезда в новый дом, запуска бизнес-проектов, вступления в новую должность. Позитивные эффекты от использования энергий этого дня не заставят себя ждать и еще несколько раз напомнят о себе приятным эхом в будущие месяцы.

Совет 易经: 39 непроходимость. Стратегия преодоления препятствий. Не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу.

Суббота, 5 июля 2025 года

День Деревянной свиньи

5-tv.ru

День собирает неплохие звезды, однако идет против энергий года, и поэтому начинаний, а в особенности начала долгосрочных проектов не поддержит. Структура дня «Зеленый дракон убегает», дает риски травм домашних животных, похищений или пропажи людей.

Совет 易经: 35 восхождение. Стратегия активного продвижения вперед. Вы медленно и уверенно поднимаетесь вместе с восходом солнца. Это время для наступления. Вы получите благословение свыше.

Воскресенье, 6 июля 2025 года

День Огненной крыса

5-tv.ru

Неблагоприятный день для начала новых проектов из-за противоречащих и штормовых энергий. Могут быть неожиданные вводные, возникать скандалы и прочие формы разногласий вроде судебных тяжб. Допустимо в такой день строить великие планы — благодаря структуре "Птица стремится в гнездо", любимой структуре китайцев, идеи будут приходить легко, а конфликты с легкостью разрешатся.

Совет 易经: 27 питание. Стратегия накопления сил. Уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп, какая вы славянская русалка по знаку зодиака.