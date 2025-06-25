Еще один поселок охвачен огнем в Забайкалье
Поселок Большая Тура горит в Забайкалье
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Столбы дыма заметили в районе воинской части.
Тревожные новости прямо сейчас приходят из Забайкалья. В поселке Большая Тура вспыхнул пожар.
Столбы дыма заметили в районе воинской части. Он поднимается с поля, где тлеет сухая трава. Также жители сообщают о раздающихся хлопках, на том месте, где больше десяти лет назад из-за лесного пожара уже горел склад.
Район оцепили, там работает пожарная команда и техника. Задействовали авиацию. Очевидцы говорят, что рядом замечен пожарный поезд.
По предварительным данным МЧС, детонировали неразминированные боеприпасы в поле. О пострадавших не сообщается.
Новый очаг разгорелся и вблизи поселка Зыково в пригороде Читы. Непростая ситуация и возле Атамановки, где с пожаром борются уже пять дней. Огонь охватил уже четыре с половиной тысячи гектаров. Тушение осложняет жара под 40 градусов и сильный ветер.