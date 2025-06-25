Первая спокойная ночь: обстановка в Израиле после объявления перемирия

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Отменяются ограничения, которые власти страны вводили для безопасности граждан.

Сегодня на Ближнем Востоке была первая за последние две недели ночь, которую не разрывали сирены ракетной опасности или звуки взрывов.

Привычная жизнь постепенно возвращается в израильские города. Отменяются ограничения, которые власти страны вводили для безопасности граждан. Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин отправился в аэропорт Бен-Гурион и лично убедился, что Тель-Авив уже восстановил воздушное сообщение.

«Мы находимся в международном аэропорту Израиля Бен-Гурион, он снова работает. Полеты возобновились, и сейчас Израиль пытается вернуть все международные авиакомпании, которые прекратили летать в Израиль из-за того, что началась война Ирана с Израилем. Сейчас можно спокойно и вылететь из Израиля, и вернуться. Единственное, чего сейчас не хватает — пассажиров, туристов, людей и самолетов. Компании, особенно из Европы и Америки, боятся возвращаться в Израиль», — рассказал корреспондент.

При этом министр транспорта Израиля уже подтвердил, что российские авиаперевозчики стали одними из первых, кто запросил разрешение на возобновление рейсов.