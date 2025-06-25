Орбан: ни одна страна НАТО сейчас не сможет найти лишние деньги на военные нужды

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Emmi Korhonen; 5-tv.ru

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Премьер-министр Венгрии считает, что вся политика финансового регулирования в Европе должна измениться.

В Гааге стартовал второй, основной день саммита НАТО. В эти минуты проходит заседание, но все заявления, сделанные перед его началом, уже позволяют понять общее настроение альянса.

Задача номер один — выполнить настойчивое требование Дональда Трампа по увеличению военных расходов до пяти процентов ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте завил, что за десять лет это вполне возможно. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого журналисты едва не разорвали вопросами, заявил прямо противоположное.

«Это не так-то просто. Сначала вся политика финансового регулирования в Европе должна измениться. Если этого не сделать, никто не сможет найти дополнительные деньги на раздувание военного бюджета. Ни одна из стран НАТО, что бы они там не заявляли!» — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам Марка Рютте, увеличение военного бюджета нужно для подготовки к угрозам со стороны России, Китая, Северной Корее и Ирана. Это основные раздражители НАТО.

Впрочем, уже известно, что итоговый документ саммита не будет повторять русофобию предыдущего. Обойдется без призывов к санкциям. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он тоже в Гааге.