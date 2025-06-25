Ирония на свадьбе: Дубцова вручила Бородиной подарок с «намеком»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Певица прибыла на праздник позже других, но успела удивить оригинальным презентом.

Певица Ирина Дубцова стала одной из приглашенных гостей на пышной свадьбе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, состоявшейся 23 июня.

Как сообщают 7Дней.ru, артистка опоздала и пропустила церемонию обмена клятвами. Несмотря на это, она присоединилась к основному веселью и выразила восторг по поводу атмосферы и дресс-кода, по которому все женщины должны были быть в белом, как и сама невеста.

Особое внимание она также уделила жениху, назвав его «самым добрым мужчиной». Однако наибольший интерес вызвал подарок, который певица вручила молодоженам. В набор вошли массажер для ног, винные бокалы и скалка для теста.

При этом Дубцова с юмором отметила, что последний предмет можно применять не только в кулинарии, но и в семейной жизни.

«Так, Ксюх, смотри. Это Коля такой расслабленный сидит, массирует ножки, ни о чем не подозревает, пьет вино из бокалов и что-то вдруг накосячил, а ты такая берешь скалку вот эту…» — с улыбкой прокомментировала Ирина.

Ранее в 5-tv.ru рассказывали о том, что свадьба телеведущей Ксении Бородиной с блогером Николаем Сердюковым вызвала бурю негативных обсуждений.