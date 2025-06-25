Водный театр и окно в историю: чем «Алые паруса» удивят выпускников в этом году

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Праздник отмечает 20 лет со дня возрождения.

Всего три дня остается до главного праздника всех выпускников «Алые паруса». И в этом году уникальное шоу, по всей видимости, побьет все рекорды зрелищности.

Впервые на Дворцовой площади устроят настоящий водный театр и возведут сцену, аналогов которой нет в мире. Конструкцию без сомнения можно назвать техническим шедевром. Чем еще будут удивлять вчерашних школьников — выяснила корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Один из главных сюрпризов «Алых парусов — 2025» — по-настоящему смелый и технически сложный эксперимент. Впервые на Дворцовой площади выступят артисты водного театра.

«Это только часть большой программы, и мы сейчас видим ее первыми. Известно, что несколько раз за вечер артисты сменят костюмы, будут выступать даже в туфлях, а камеры будут снимать их не только со сцены, но и под водой», — рассказала корреспондент.

Несмотря на большой опыт выступлений, для девушек это — тоже абсолютно новый формат.

«Обычно зрители, если это какое-то шоу или те же самые соревнования, они находятся немного выше, а здесь, получается, будет выше сцена, и как раз-таки мы глаза в глаза будем видеть всех зрителей. Поэтому такого опыта мы еще не имеем, но настраиваемся на это», — поделилась артистка водного театра Яна Васильева.

Но вряд ли и кто-то из звезд когда-нибудь выступал в огромном распахнутом окне. У этой конструкции нет ни одного прямого угла. Сложная консольная крыша, множество движущихся элементов, поворотные экраны.

«Синхронно на видеографике будет некий эффект движения, плюс это движение будет усиливаться неким физическим движением, движением экрана или разворота. Вот эта система позволяет и поворачивать экран, и двигать его вдоль направляющей», — объяснил технический директор концертной части праздника «Алые паруса» Алексей Булгаков.

Окно в историю — образ сильный, но в то же время простой и понятный каждому.

«Оно символизирует, наверное, огромные возможности для всех выпускников. Чтобы усилить этот образ, мы пришли к большому объему этой декорации», — сказал художник-постановщик концертной части праздника «Алые паруса» Николай Орлов.

Реквизит — тоже внушительных размеров. Специально для праздника изготовили большие бумажные кораблики и ключевой элемент сцены: огромная птица с размахом крыльев почти десять метров. Она уже в пути из Москвы в Северную столицу. Устанавливать, или заряжать, как говорят за сценой, ее будут прямо во время концерта.

«До птицы перемещается куча разных объектов, то птица стоит в парковке так называемой. Ее будут перецеплять, подготавливать, расправлять ей крылья. И после этого по команде открываются экраны и птица во всей красе вылетает», — отметил Алексей Булгаков.

И это — далеко не все сюрпризы. Поздравлять выпускников артисты будут даже с высоты. Солист камерного хора Мариинского театра споет на водно-пиротехническом шоу. Лауреат международных конкурсов, «Петербургский баритон» Алексей Мягков о выступлении на «Алых парусах», без преувеличения, мечтал.

«Четыре-пять раз пытался пробиться на кастинге, чтобы участвовать в этом прекрасном шоу, но только сейчас мне выпала честь и большая удача поучаствовать в празднике выпускников», — поделился солист и режиссер камерного хора Мариинского театра Алексей Мягков.

«Частью водно-пиротехнического шоу в этом году станут лучшие открыточные виды Северной столицы. Например, задействованы такие площадки, как Стрелка Васильевского острова и пляж Петропавловской крепости», — рассказала Наталия Оскерко.

В этом году ровно 20 лет с момента, как праздник «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Выпускников и телезрителей ждет грандиозное шоу, полное красоты и глубокого смысла. В год Защитника Отечества со школьниками на языке музыки будут говорить о победе добра над злом, вере в себя и любви к Родине.

И, конечно, вчерашних детей ждет главный подарок: символ юношеских надежд и исполнения всех желаний — белоснежный бриг под алыми парусами. Сказка оживет уже в эту субботу.