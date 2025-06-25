Представители МАГАТЭ пытаются оценить ущерб от ударов США по Ирану

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

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Агентство пытается установить местонахождение четырехсот килограммов обогащенного урана.

Оценить реальный ущерб от американских ударов сейчас пытаются представители МАГАТЭ. Глава организации Рафаэль Гросси утверждает, что радиационного загрязнения все же не было. Но вот на вопрос, знают ли специалисты, как далеко была отброшена ядерная программа Ирана, старается отвечать уклончиво.

«Мы, как инспекторы, говорим только о том, что можем проверить и подтвердить. Мы не спекулируем на этой теме. После участия США в военных действиях мы видели значительное воздействие глубокопроникающих снарядов. Никто пока не был внутри, но можно сделать вывод, что ущерб очень серьезный. Думаю, ядерная программа Ирана была значительно отложена», — отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Параллельно МАГАТЭ пытается установить местонахождение четырехсот килограммов обогащенного урана. Тегеран заявляет, что его успели вывезти из объектов еще до бомбардировок, но где именно сейчас находится радиоактивные запасы, не сообщил.

В связи с этим Гросси настаивает на возобновлении работы МАГАТЭ в исламской республике. И выразил надежду, что переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по ядерной программе Ирана продолжатся как можно скорей.