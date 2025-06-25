Российские FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Для атаки применили беспилотные летательные аппараты, оснащенные осколочно-фугасными боеприпасами.

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Для атаки применили FPV-дроны, оснащенные осколочно-фугасными боеприпасами. Несколько точных попаданий позволили уничтожить украинских боевиков, находившихся в укрытиях. Беспилотные аппараты регулярно выявляют и поражают позиции ВСУ, в том числе пункты управления, системы радиоэлектронной борьбы, блиндажи и другие укрепления.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.