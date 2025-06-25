Министр обороны Израиля провел телефонный разговор с главой Пентагона
Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС
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В ходе беседы стороны обсудили угрозу со стороны Ирана и укрепление двустороннего оборонного сотрудничества.
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац 24 июня провел телефонный разговор с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом Кац сообщил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
«Я поблагодарил его за смелое решение президента (США Дональда Трампа — Прим. Ред.) действовать вместе с Израилем против иранской ядерной угрозы», — написал министр.
По словам Каца, американский коллега высоко оценил действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив ее «исторические успехи» в борьбе с угрозами национальной и региональной безопасности.
Министр также подтвердил приверженность Израиля режиму прекращения огня — при условии, что его будет соблюдать и Иран. Кроме того, стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и координации совместных усилий по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.
Ранее, писал 5-rv.ru, Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил ядерную программу Ирана и при необходимости повторит эти действия.