Министр обороны Израиля провел телефонный разговор с главой Пентагона

Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

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В ходе беседы стороны обсудили угрозу со стороны Ирана и укрепление двустороннего оборонного сотрудничества.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац 24 июня провел телефонный разговор с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом Кац сообщил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Я поблагодарил его за смелое решение президента (США Дональда Трампа — Прим. Ред.) действовать вместе с Израилем против иранской ядерной угрозы», — написал министр.

По словам Каца, американский коллега высоко оценил действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив ее «исторические успехи» в борьбе с угрозами национальной и региональной безопасности.

Министр также подтвердил приверженность Израиля режиму прекращения огня — при условии, что его будет соблюдать и Иран. Кроме того, стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и координации совместных усилий по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.

Перемирие между Израилем и Ираном началось 24 июня, об этом заявил президент США. Глава Белого дома призвал обе стороны конфликта соблюдать договоренности. Также Трамп выразил надежду на то, что данное объявление о перемирии будет вечным и положит конец военным действиям на Ближнем Востоке.

Ранее, писал 5-rv.ru, Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил ядерную программу Ирана и при необходимости повторит эти действия.