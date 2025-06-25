Игру из Башкирии могут внедрить в образовательную систему Китая

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Российские игры сейчас активно завоевывают зарубежный рынок.

Китайские школьники будут изучать основы программирования с помощью российской игры. Разработку из Башкирии представили на международной выставке в КНР. И сейчас ведутся переговоры о ее внедрении в образовательную систему Поднебесной. В чем уникальность игры? И какие навыки она позволяет прокачать? Выяснил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Даже у главных китайских игр, похоже, не было такого ажиотажа. Люди выстраиваются в очередь к российской консоли, местные телеканалы берут интервью у разработчиков. В Поднебесной — презентация образовательной игры родом из Башкирии.

«Игра, в которую я бы поиграл, была игрой в жанре стратегии StarCraft, и на самом деле, она побудила меня задуматься о программировании», — поделился Цзыцяо Ванг, студент факультета компьютерных наук университета Цинхуа.

Задача создателей игр — как раз приучить школьника к программированию. На мониторе грозные муравьи охотятся на главный бренд Башкирии —мед. Пасеку должны защитить дроны, их игрок сам настраивает.

Но, чтобы консоль появилась на уроках в Китае разработчикам нужно постараться. «Защита пасеки» заработала пока лишь в местном мобильном приложении. В Поднебесной — жесткие требования к компьютерным играм.

Вот проект правил для игрового рынка от отдела пропаганды ЦК Компартиии Китая. Нужно разрешение для каждой программы, саму заявку рассматривают два месяца.

«В Китае очень сложно зарегулирован рынок игр в отличие от России, там разрешается только несколько часов в день играть в игры. Вот у нас в игре есть персонаж панда, у нас мир медведей, а панда — совершенно

особая фигура в китайской культуре поэтому мы поняли, что нам много надо поменять в сюжете», — рассказал президент ассоциации кружков проекта «Берлога» Алексей Федосеев.

Заменить придется героев в игре «химзавод». Рабочие — мишки со своим графиком, уровнем стресса и желанием уйти в отпуск. Они выпускают соду и ищут для нее покупателей. Полный цикл производства.

Еще один образовательный симулятор. Школьники и студенты обучаются пилотированию. Это игра «Академия дронов».

К компьютерной платформе «Берлога» уже подключены 53 школы Башкирии. Каждая программа для ученика — мотивация к выбору профессии.

«Дроны — это инженерные навыки и аэродинамика. Захотят — пойдут в авиацию, захотят — пойдут в инженерство», — отмечает главный специалист мастерской киберфизических инноваций «Берлога» Валерия Андруша.

А Китай как раз один из инженерных центров мира. Образовательных компьютерных программ, таких как наша, в стране немного. По словам экспертов, российские игры сейчас активно завоевывают зарубежный рынок.

«Люди за рубежом, не только в близких дружественных странах, устали от западных игр, где буквально пестрит повесткой и нет того, за чем приходят люди. Приходят за знаниями и традиционными ценностями», — рассказал лектор росссийского общества «Знание», руководитель проекта в академии министерства просвещения Николай Пронев.

Так или иначе сердца китайских школьников игра из Башкирии завоевала. От увиденного на их лицах остались искренние улыбки. Так что шансы появиться на китайском рынке у игры хорошие.