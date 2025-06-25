Российские ученые обнаружили радиоустойчивые грибы внутри ядерного реактора

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Данное открытие позволит создать новые радиопротекторы для онкологии и технологии очистки загрязненных территорий.

Невероятное открытие сделали ученые из подомосковной Дубны: обнаружили жизнь там, где это, казалось бы, абсолютно невозможно.

Внутри ядерного реактора специалисты вырастили грибы, не боящиеся радиации. Их секрет выживания — ключ к будущему, способный помочь космонавтам, онкобольным, да и всей планете в целом. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова все узнала о научном прорыве ядерщиков.

Таких экстремальных условий не встретишь в естественной среде. Запредельное излучение — 160 Грей в сутки. Для понимания: это 16 смертельных для человека доз. В этом радиационном аду, где все живое гибнет в долю секунды, ученые из Дубны открыли невероятное. В сердце ядерного реактора обнаружена жизнь!

«У сотрудников института есть уникальная возможность подобраться к центру ядерного реактора и проводить там сбор вот таких уникальных биопроб», — рассказала корреспондент.

Попадая из стрессовых условий в нормальную среду обитания, грибы растут и размножаются. Они радиорезистентные и непатогенные — нет вреда для человека. Всего генетики обнаружили семь уникальных видов жизнеспособных грибов.

«Были подозрения, что там вообще никого нет. То есть это такой был поисковый эксперимент. Но оказалось, что жизнь там существует и рядом с активной зоной реактора», — поделилась кандидат биологических наук, начальник сектора молекулярной генетики клетки лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований Елена Кравченко.

Представьте: мощнейший исследовательский ядерный реактор. В самое «пекло» близ ядерных элементов, на расстоянии всего полуметра, ученые отправили автоматизированного робота. Внутри: лабораторная чашка Петри и живая среда — простой желатин. Как только стерильный бокс добрался до цели — сработала автоматика. Коробка открылась на 24 часа. Устойчивые к радиации организмы осели на чаше. Спустя сутки бокс вернули в лабораторию.

Один из найденных грибов устойчив к высоким температурам. Растет на пожарищах и выжил при ударной дозе радиации.

«Поскольку он растет где-то в реакторе, то у него, значит, есть какие-то защитные системы, которые помогают ему выживать при таких огромных дозах радиации. Нас интересует, что это за системы защиты», — объяснил младший научный сотрудник сектора молекулярной генетики и клетки лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований Кирилл Тарасов.

А именно — расшифровать этот геном сверхвыживания.

«Какая цель? Это, во-первых, исследовать, как, насколько они радиорезистентные. Для этого мы используем геномные методы различные. Мы изучаем геномы этих организмов, как они работают, какие процессы активизируются в ответ на радиацию в этих организмах», — сказал младший научный сотрудник сектора молекулярной генетики и клетки лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований Михаил Зарубин.

Открытие дубненских генетиков — не просто фундаментальный прорыв. Это огромное поле для прикладных исследований. Например, в космической отрасли — это ключ к выращиванию суперустойчивых растений. Пригодиться это во время многолетних полетов, к примеру, на Марс. Экологии такие грибы, в случае чрезвычайных ситуаций, помогут очищать Землю от загрязнений радиации. Есть перспективы и для медицины: при облучении раковой опухоли, разработанные радиопротекторы могут защищать здоровые ткани.

«Здесь было изначально меньше оптимизма, потому что этот механизм сам по себе интересен, но как его внедрить в человека? Вот это не проблема. Надо знать геном», — заявил доктор медицинских наук, онколог Игорь Долгополов.

Ответы на эти вопросы ученые из Дубны могут дать минимум через несколько лет. Столько генетикам потребуется на исследование радиорезистентности грибов, найденных в зоне реактора. Это будут уникальные результаты. Хотя бы потому, что подобных экспериментов в мире пока не проводилось.