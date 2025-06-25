Четыре кризиса: какие противоречия раздирают НАТО

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Переизбрание Трампа едва не поставило блок на грань распада.

Стоит отметить, что личное участие главы Белого дома в двухдневном саммите НАТО, стартовавшем накануне, стало для альянса событием исключительной важности.

Как отмечает Bloomberg, переизбрание Трампа едва не поставило блок на грань распада. Тем более, что североатлантический союз и так сейчас переживает сразу четыре кризиса. А именно: кризис безопасности — из-за конфликта на Украине, подготовки — из-за упадка европейских армий, стратегических приоритетов — из-за разворота США в сторону Ближнего Востока и Азии. Ну и кризис доверия. Причем, в первую очередь, среди самих же членов альянса.

Сопротивление нынешнему курсу НАТО со стороны Венгрии и Словакии — яркий тому пример. Поэтому неудивительно, что генсек Рютте так сильно нахваливает Трампа в личных переписках, ведь именно резкие действия президента США могут буквально добить военный союз.