Биполярка: Трампу одновременно предложили дать «нобелевку» и объявить импичмент

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sean Kilpatrick; 5-tv.ru

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Недовольные 47-м президентом США оказались и в Киеве.

В США до сих пор не могут понять, как же реагировать на ближневосточную авантюру американского президента.

С тем, что лишь бомбардировки ядерных объектов, принудили бы Иран к миру, согласны далеко не все. Один конгрессмен даже попытался запустить очередную процедуру импичмента за то, что Трамп не согласовывал свое решение с конгрессом.

Впрочем, поддержали его немногие. Причем, словно в ответ, другой конгрессмен, наоборот, номинировал главу Белого дома на Нобелевскую премию мира, ведь тот вроде бы смог «помирить» Израиль и Иран. Правда, взаимные обстрелы продолжались до последнего, пока из Вашингтона не раздался гневный голос президента США, который на этот раз не стал выбирать выражения

Эксперты тут же заговорили, что при таком перемирии «нобелевку мира» точно не присудят.

Внезапно недовольство номинацией Трампа раздалось из Киева. Депутат Рады, который еще в конце прошлого года предложил присудить премию американскому президенту, громко отозвал свою заявку. По его словам, Вашингтон уделяет слишком много внимания Ближнему Востоку, а про Украину, судя по всему, забыл.

Миротворческие усилия Трампа выглядят, конечно, довольно странно. Особенно, когда всего лишь за несколько часов до номинации генсек НАТО Марк Рютте в личной переписке с главой Белого дома прямо благодарит США за массированную бомбардировку Ирана «во имя всемирной безопасности».