Водитель без прав сбил четырехлетнего ребенка в Томске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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У мальчика диагностировали перелом основания черепа.

Томские врачи спасают четырехлетнего ребенка, которого переехал грузовик. Все произошло во дворе жилого комплекса.

Мальчик выбежал с парковки и стал перебегать дорогу. Отец ребенка жестами пытался остановить водителя, но тот не среагировал. Мальчика увезли в больницу с переломом основания черепа.

Как оказалось, у водителя «ГАЗели» нет водительских прав. Ему грозит до семи лет тюрьмы.