Нетаньяху: Израиль уничтожил ядерную программу Ирана и готов повторить операцию

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Премьер-министр Израиля также заявил, что страна продолжит борьбу с палестинским радикальным движением ХАМАС и будет стремиться к освобождению всех заложников, удерживаемых боевиками.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна уже уничтожила ядерную программу Ирана и при необходимости повторит эти действия. Видео с заявлением было опубликовано на его YouTube-канале.

«Мы демонтировали ядерный проект Ирана. Если кто-то попытается его возродить, мы будем действовать с той же решимостью и силой», — отметил Нетаньяху.

Кроме того, он подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу с палестинским радикальным движением ХАМАС и будет стремиться к освобождению всех заложников, удерживаемых боевиками.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3».

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Перемирие между Израилем и Ираном началось 24 июня, об этом заявил президент США. Глава Белого дома призвал обе стороны конфликта соблюдать договоренности. Также Трамп выразил надежду на то, что данное объявление о перемирии будет вечным и положит конец военным действиям на Ближнем Востоке.

Ранее, писал 5-rv.ru, Иран нарушил режим прекращения огня.