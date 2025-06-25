«Организм просит паузы»: почему Дима Билан отменил свой концерт в Сочи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Instagram*/bilanofficial; 5-tv.ru

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Один из поклонников хотел сделать предложение на шоу, артист извинился перед ним за срыв плана.

Певец Дима Билан объявил об отмене своего выступления в концертном зале «Фестивальный» в Сочи. Представление было запланировано на 25 июня, но из-за проблем с голосовыми связками артисту пришлось отказаться от выхода на сцену. Об этом он написал в личном блоге. Как признался исполнитель, в последнее время он переносил серьезные нагрузки, и тело дало сбой.

«С огромным сожалением хочу сказать вам, что завтрашний сольный концерт в „Фестивальном“ отменяется, поскольку весь месяц я очень много работал, очень много работали связки голосовые, которые дали тоже о себе знать», — сообщил Билан.

Как отметил артист, если не взять перерыв в работе прямо сейчас, потом можно выпасть из графика на несколько недель. Музыкантам известно, что при воспалении связочного аппарата требуется в первую очередь покой. И никакое лечение не поможет в полной мере, если не поберечься. Чем и планирует заняться трудяга-певец.

«Я знаю, что вы едете с разных городов, чтобы встретиться на моем концерте. Я даже знаю, что некоторые хотели сделать предложение на моем концерте, но действительно организм просит паузы», — заключил исполнитель.

Дима Билан также пообещал своим поклонникам, что средства за купленные ими билеты будут возвращены в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дима Билан стал официальным послом музыкального конкурса «Интервидение-2025». В рамках конкурса на него возложена большая миссия — вдохновлять и поддерживать участников, создавать общее настроение мероприятия и привлекать внимание зрителей.

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