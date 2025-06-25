Зеленский в очередной раз обратился к Западу с просьбой о финансовой поддержке

Фото, видео: Reuters/Liesa Johannssen; 5-tv.ru

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На этот раз Киев рассчитывает получить 150 миллиардов долларов.

Пока в Незалежной российские ракеты один за другим ликвидируют военные заводы и объекты, президент Украины Владимир Зеленский, не моргнув глазом, попросил у Запада еще 150 миллиардов долларов. Якобы на развитие военной промышленности. Произошло это в Гааге, на саммите НАТО. А буквально за несколько часов до этого главарь киевского режима давал интервью, во время которого всех поразил один ответ.

«Вы говорите, что будете вести народ дальше. Вы все еще полагаете, что вы самый подходящий для этого человек, для того чтобы провести Украину через войну?» — спросил журналист.

«Возможно, я не самый лучший человек, но самый опытный», — ответил Зеленский.

Опыт у него действительно богатый. Страна воюет, людей насильно тащат на фронт, миллионы сбежали за границу, уровень коррупции запредельный, в государстве продано все, даже земля и то, что в ней лежит. И сегодня, возможно, было последнее предупреждение для бывшего актера, когда в его родном городе Кривой Рог ветер картинно сорвал украинский флаг и унес его куда подальше.