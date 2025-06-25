В бреду: следователи допрашивают напавшего на ребенка в Шереметьево

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Мужчина, находившийся под действием наркотиков, не смог внятно объяснить свой поступок.

Начнем с деталей истории, которая сегодня абсолютно точно не могла оставить вас равнодушной, если вы видели шокирующие кадры, сделанные в аэропорту Шереметьево. Там неадекватный пассажир, скорее всего накачавший себя наркотиками, едва не убил двухгодовалого ребенка, бросив его на каменный пол. Причин для этого не было никаких. Более того, сам безумец даже объяснить не смог свой поступок. Попытка его первого допроса в репортаже корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.

Москва. Аэропорт Шереметьево. Крепкий мужчина пристально следит за маленьким мальчиком, стоящим рядом с чемоданом. Пока мать ребенка получала багаж, он, как акула, кружил вокруг ребенка. Осмотревшись по сторонам, зашел со спины и неожиданно для десятков очевидцев поднял малыша и с силой бросил головой об пол.

К неподвижно лежащему мальчику тут же бросились очевидцы, подхватили на руки, хотя, конечно, делать так в подобных случаях настоятельно не рекомендуют. Но эмоции в тот момент зашкаливали, и это понятно. Двухлетний ребенок прилетел со своей мамой из Ирана. У них российское гражданство. Они уезжали погостить к родственникам и вынуждены были бежать от войны на Ближнем Востоке. Глава семейства оставался в России и приехал встречать своих родных в Шереметьево.

«Просто мой сын стоял, он кинул его. Все! Жена побежала взять коляску, когда вернулась, сын уже на земле был. Меня не пускали туда пока», — рассказал отец мальчика Мохаммад Афзал Шахим.

Сейчас малыш в тяжелом состоянии в подмосковном центре Рошаля. В коме.

«Переломы кости черепа, переломы основания черепа. Небольшая субэральная гематома. Ребенок находится в медикаментозном сне, на искусственной вентиляции легких», — объяснила главный врач Центра Рошаля Татьяна Шаповалова.

Жизни малыша, к счастью, уже ничего не угрожает. Мозг не поврежден. Удастся ли ему восстановиться полностью и сколько времени это займет — никто сказать пока не берется. Зато с уверенностью можно сказать, что ждет напавшего на беззащитного двухлетнего ребенка. Уже по этим кадрам ясно, что он был в наркотическом опьянении. Этим объясняются вызывающая поза, черные очки — и катание по полу сразу после чудовищного поступка. И даже в присутствии полицейских он не может вести себя адекватно.

«Можно предположить, что там какие-то психоактивные вещества он употребил. Это должны быть какие-то современные такие, которые сильно нарушают связь с реальностью. Вот эти движения руками, и немножко он такой дерганный. Это все-таки говорит о том, что под действием чего-то», — сказал нарколог, психиатр Василий Шуров.

Экспертиза уже подтвердила предположения.

«По результатам медицинского освидетельствования у него установлено наркотическое опьянение», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлена и личность мужчины. 31-летний Владимир Витиков из Белоруссии. Вот его фотографии в соцсетях. Глядя на них, кажется, что он — примерный семьянин. Жена. Дочь — почти того же возраста, что пострадавший от его рук малыш. Друзья и знакомые в шоке от случившегося.

«Он не был наркоманом, он добрый и нормальный человек, я не знаю, что случилось, почему так за короткий промежуток так повлиял наркотик. Он был добрый, не был никогда агрессивный», — пишут в соцсетях.

В Москве Витиков оказался по дороге из Египта. Вероятнее всего, отдыхал там один — без семьи. Ждал пересадку в Минске, и что-то пошло не так. По одной из версий, наркотики он употребил в самолете, беспрепятственно пронеся их через египетский пограничный контроль. Уже в Шереметьево перестал себя контролировать. Вскоре после задержания нападавшего доставили на допрос к следователям. И даже там он еще не до конца пришел в себя.

Между тем только за четыре месяца этого года в России совершено почти две с половиной тысячи преступлений под воздействием психотропных веществ, из них 1700 — особо тяжкие. И при вынесении приговоров это всегда отягчающее обстоятельство. Поэтому Витикову, в отношении которого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, грозит до 15 лет заключения.