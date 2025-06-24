Напавшему на ребенка в Шереметьево предъявили обвинение в покушении на убийство

Фото, видео: Telegram/Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации/sledcom_press; 5-tv.ru

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Мужчина не смог объяснить свой поступок.

Напавшему на ребенка в аэропорту Шереметьево мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Московской области в своем Telegram-канале.

«31-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка <…> (ч. 3 ст. 30, п. п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сообщает ведомство.

Обвиняемый не смог объяснить свой поступок.

В ведомстве отметили, что очевидцев все еще допрашивают, все обстоятельства инцидента выясняются. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ГСУ СК России по региону.

Вопиющий инцидент произошел накануне, 23 июня, в людном месте в Шереметьево, где родители ребенка и еще десятки человек ждали багаж. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии. Он по какой-то причине сам подошел к малышу и выместил на нем свой гнев. Люди, стоявшие рядом, немедленно вызвали полицию и скорою помощь.

Мужчина, напавший на ребенка, находился под воздействием наркотических веществ. Это подтвердило медицинское освидетельствование, проведенное после его задержания. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Известно, что 31-летний гражданин прибыл в аэропорт транзитом и ожидал пересадку на рейс в одну из стран ближнего зарубежья. В ближайшие часы он будет доставлен на допрос.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 п. «в», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения для экспертизы. В качестве потерпевшего по делу признан отец ребенка, его уже допросили.