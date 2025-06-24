«С двух нот могу определить»: Лариса Долина объяснила строгость к молодым артистам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певица считает свои замечания «очень важными для человека».

Певица Лариса Долина призналась, что всегда старается давать ценные комментарии, а богатый опыт помогает ей оценить исполнителя по достоинству. Именно поэтому звезда так строго оценивает участников шоу талантов. Об этом исполнительница рассказала в интервью журналу «Гранд Экспресс».

«За 54 года в профессии я очень многому научилась. С двух нот могу определить, есть ли профессиональные перспективы у того человека, которого я слушаю или на которого смотрю», — пояснила 69-летняя звезда.

Долина считает, что ее строгость оправдана, ведь артистка считает свои замечания «очень важными для человека».

«И я никогда ничего не придумываю. Что слышу, то и говорю. Поэтому меня многие не любят за правду», — отметила звезда.

По словам певицы, настоящих талантов очень мало, им нужно уделять особое внимание.

«За 9 лет моего преподавательского стажа талантов — ну, один-два, и все», — объяснила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья певца Александра Певцова стала для певицы Ларисы Долиной стала родной. Об этом народная артистка РФ рассказала 5-tv.ru на концерте в Государственнрм Кремлевском Дворце, посвященном 75-летию Александра Буйнова.

Долина подчеркнула, что для нее Буйнов не просто коллега, а настоящий друг, с которым ее связывают глубокие и искренние чувства.